أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حملة أمنية مكبرة فى قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية

Google+ Print
حملة أمنية مكبرة فى قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية حملة أمنية مكبرة فى قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه من ضبط كل من، أحمد ع ع سن 21 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 1000 ” قرص مخدر ” بقصد الاتجار ” ومبلغ 80 جنيهاً وهاتف محمول، وياسر ع ي سن 35 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 1700 ” قرص مخدر ” بقصد الاتجار”، وسامح م م ا سن 27 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 83 ” قطعه لمخدر الحشيش وعدد 110 قرص مخدر ” بقصد الاتجار ” ومبلغ 60 جنيهاً، ورمضان ص ع سن 34 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 2600 ” قرص مخدر ” بقصد الاتجار “ومبلغ 25 جنيهاً – هاتف محمول وعدد ” 2 ” سلاح ابيض ” سكين – مطوه”، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا