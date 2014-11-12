حملة أمنية مكبرة فى قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه من ضبط كل من، أحمد ع ع سن 21 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 1000 ” قرص مخدر ” بقصد الاتجار ” ومبلغ 80 جنيهاً وهاتف محمول، وياسر ع ي سن 35 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 1700 ” قرص مخدر ” بقصد الاتجار”، وسامح م م ا سن 27 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 83 ” قطعه لمخدر الحشيش وعدد 110 قرص مخدر ” بقصد الاتجار ” ومبلغ 60 جنيهاً، ورمضان ص ع سن 34 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد ” 2600 ” قرص مخدر ” بقصد الاتجار “ومبلغ 25 جنيهاً – هاتف محمول وعدد ” 2 ” سلاح ابيض ” سكين – مطوه”، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.