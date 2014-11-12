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بالفيديو.. «أديب» يكشف كيف تم تسريب فيديوهات «عنتيل الغربية»

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كشف الإعلامي عمرو أديب، الثلاثاء، الطريقة التي تم تسريب بها الفيديوهات الخاصة بالمواطن، المنسوب إليه فيديوهات بممارسته «الرذيلة» مع 12 سيدة، بمحافظة الغربية والشهير إعلاميا بـ«عنتيل الغربية».

وقال «أديب»، في برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه على قناة «اليوم» الفضائية، إن «هذا الشخص ربنا فضحه، بعد أن أعطى جهاز الكومبيوتر الخاص به لمهندس كمبيوتر، لإصلاحة أو علشان يعمله نسخة ويندوز، ولم يمسح الفيديوهات التي تحتوي على علاقاته الجنسية، فقام مهندس الكومبيوتر بتسريب هذه المقاطع ووقعت حالات طلاق كثيرة».

وشدد «أديب أنه «لا يوجد ما يسمى بالمشروع الإسلامي لأنه مواطن فاسد يمكن أن يكون أي شخص تابع للإخوان أو حزب النور أو المصريين الأحرار أو غيرها، وبيستخدم دقنه علشان يغرر بالستات ويضحك عليهم، ولذلك يجب أن لا ننسب له أنه إسلامي أو نشير إلى انتماءاته لأنه يسيء للإسلام».

كان أحمد القطان، أمين حزب النور في محافظة الغربية، إن المواطن، «المنسوب إليه أفعال مشينة تخالف المبادىء والقيم الإسلامية والإنسانية العامة» بممارسته الجنس مع سيدات، ليس عضوًا في الحزب.

وجاءت تصريحات القطان على خلفية ما ذكرته تقارير إخبارية عن تداول فيديوهات منسوبة لهذا المواطن، الذي قالت صحف إنه أمين للحزب في مدينة السنطة، وأظهرت ممارسته «الرذيلة» مع 12 سيدة.

وأكد القطان أن الشخص الموجود بالفيديوهات «لا ينتمي لحزب النور، فضلا عن عدم مشاركته في أي نشاط أو مسؤولية في الحزب»، مُضيفا «نؤكد على أن حزب النور فصيل مكون من أبناء هذا الوطن يهدف إلى النهوض بالبلاد، فليس من مصلحة أي أحد يحب هذا البلد أن يشوه صورته وينسب إليه مثل هذه الأفعال المشينة ظلمًا وزورًا».

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