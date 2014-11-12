«البحرية» تنقذ سفينة فوسفات من الغرق بالبحر الأحمر بعد اصطدامها بشعاب مرجانية

تمكنت القوات البحرية بالبحر الأحمر، من إنقاذ سفينة محملة بخام الفوسفات من الغرق بعد تعرضها للشحوط بالشعاب المرجانية، وسحبها لميناء سفاجا.

كان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر تلقى إشارة بتعرض مركب البضائع «بنما اكس تريد» محملة بالفوسفات، قادمة من ميناء العقبة الأردنى في طريقها لميناء جدة السعودي، للشحوط بمنطقة الشعاب المرجانية (تيران) التي تقع بين شرم الشيخ والغردقة، واصطدمت المركب بالشعاب المرجانية.

وتم الدفع بعدد من القطع البحرية التابعة للقوات المسلحة، وتم إنقاذ السفينه وسحبها إلى ميناء سفاجا البحري، وتم التحفظ عليها بميناء سفاجا البحري، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الخسائر البيئية الناتجة عن اصطدام المركب بالشعاب المرجانية.