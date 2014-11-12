فيديو.. أحمد موسى يعرض اللحظات الأولي لمقتل «خليفة داعش» بطائرات التحالف

عرض الإعلامي أحمد موسي، خلال برنامجه «علي مسؤوليتي» على قناة «صدي البلد»، مساء الثلاثاء، فيديو قال إنه لمقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش»، وأوضح انه لم يتأكد حتى الآن وفاته.

كان حساب منسوب لـ«مؤسسة الاعتصام»، أحد المصادر الإعلامية الثابتة التي تنشر أخبار «داعش»، قال إن البغدادي قتل في غارة أمريكية استهدفته وقادة التنظيم.

وكتب حساب مؤسسة الاعتصام على «تويتر»، «سننشر تفاصيل استشهاد الخلفية البغدادي ومبايعة الخليفة الجديد تباعًا، نعم فهي #باقية_وتتمدد».

وتناقلت حسابات منسوبة لأنصار «داعش» على «تويتر» صورة منسوبة لأبوبكر البغدادي بعد مقتله.

ويأتي هذا في الوقت الذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن لا تستطيع الجزم بمقتل البغدادي.