ديوان المراقبة يكشف تجاوزات مالية في «صحة المدينة»

كشف ديوان المراقبة العامة تجاوزات مالية في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت صرف بدل سكن لبعض منسوبيها المبتعثين للخارج للحصول على درجات علمية، وكذلك صرف بدلات الندرة والضرر والعدوى للموفدين للدراسة في الداخل، وصرف رواتب صيدلي من الجنسية السودانيه رغم انتهاء عقده منذ 31 شهراً، وتجاوزات مالية أخرى.

وحصلت "الرياض" على صورة من خطاب ديوان المراقبة العامة الوارد إلى صحة المدينة المنورة (تم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي) ويحتوي على ثماني صفحات يتضح من خلالها استمرار صرف رواتب 21 موظفاً مبتعثاً للخارج للحصول على درجات علمية، بمبلغ وقدرة (50 ألف ريال) لكل مبتعث واعتبر ديوان المراقبة العامة هذا الإجراء مخالفاً للمادة (15) من لائحة أحكام ابتعاث الموظفين الصادر بالأمر السامي رقم 17752/3/د وتاريخ 20/7/1391ه، المتضمنة بان يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبة من الجهة التي يعمل بها، ويعامل من حيث التخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل التعليم العالي، بالإضافة إلى الفقرة (الثالثة) من الأمر السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401ه، المتضمنة بأن يقتصر على صرف نصف الراتب فقط لجميع الموظفين المبتعثين من الدولة.

وشدد ديوان المراقبة العامة من خلال خطابه المرسل للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بأن يتم موافاته بكافة بيانات المبتعثين للخارج من منسوبيها للحصول على درجات علمية وتحديد بداية ونهاية الإبتعاث لكل منهم، بالإضافة إلى حصر وتحصيل ماتم صرفه من رواتب وبدلات غير مستحقة وإرفاق ما يؤكد ذلك.

وكشف ديوان المراقبة استمرار صرف بدلات الندرة والضرر والعدوى للموفدين للدراسة في الداخل سواء بنظام التحسير أو للحصول على شهادة الاختصاص السعودي أو الزمالة السعودية، ما يؤكد مخالفة للمادة (الحادية عشرة) من لائحة الإيفاد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/676). وكذلك صرف بدل عدوى بمبلغ (750) ريالاً شهريا لفني مختبر رغم عدم ممارسته المهام الوظيفية المخصصة لهذا البدل، وتبين انه يعمل في إدارة العلاقات العامة بالمديرية ويعتبر مخالفة للفقرة (1) من المادة (العاشرة) من لائحة الوظائف الصحية التي اشترطت لصرف البدل أن يؤدي الموظف واجباته الوظيفة التي تخص هذا البدل بصفه فعلية.

وطالب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حصر وتحصيل ماتم صرفه من بدل عدوى لفني المختبر المذكور من تاريخ تكليفه بالعمل بإدارة العلاقات العامة بالمديرية.

كما كشف ديوان المراقبة العامة صرف راتب صيدلي مقيم من الجنسية السودانية خلال الفترة من تاريخ 20/6/1432ه إلى نهاية شهر ذي الحجة لعام 1434ه، بمبلغ (138.144.04) ريال رغم انتهاء عقده بتاريخ 19/6/1432ه، وذكر ديوان المراقبة العامة بأن استمرار صرف راتب المتعاقد المذكور لمدة (31) شهراً يؤكد عدم التقيد بتنفيذ ما ورد بالفقرة (الثامنة).

وطلب ديوان المراقبة العامة من صحة المدينة تحديد المسؤولين عن حدوث هذه المخالفة وماتم اتخاذه من إجراءات لتحصيل المبالغ المصروفة بدون وجه حق.

وشدد الديوان على التقيد بقواعد وإجراءات تحويل رواتب الموظفين آليا عن طريق نظام التحويلات المالية (سريع) لتفادي تكرار حدوثها.

"الرياض" تواصلت مع المتحدث الرسمي لصحة المدينة وطلب التواصل معه لاحقا لانشغاله وبعد مرور الوقت المحدد تم تكرار الاتصال إلا أنه لم يتم الرد.