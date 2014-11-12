أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مشعل بن عبدالله يتسلم تقريراً عن جهود «أمن الحرم»

Google+ Print
مشعل بن عبدالله يتسلم تقريراً عن جهود «أمن الحرم» مشعل بن عبدالله يتسلم تقريراً عن جهود «أمن الحرم»
823401802218.jpg

أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير

مكة المكرمة - جمعان الكناني

    تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً مصوراً تضمن إحصائية لمجهودات القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام خلال العام الماضي (1435ه)، سلمه قائد القوة اللواء يحيى بن مساعد الزهراني. واشتمل التقرير على ابرز الجهود والانجازات والخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، التي أسهمت في تيسير الحركة وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته طيلة العام وكان ذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء سعود الخليوي. من جهته، هنأ أمير منطقة مكة اللواء الزهراني على ثقة ولاة الأمر بتعيينه مديراً لشرطة منطقة نجران مشيداً سموه بجهود الزهراني طيلة فترة عمله في السنوات الماضية قائداً للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية