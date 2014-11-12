مشعل بن عبدالله يتسلم تقريراً عن جهود «أمن الحرم»

مكة المكرمة - جمعان الكناني

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً مصوراً تضمن إحصائية لمجهودات القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام خلال العام الماضي (1435ه)، سلمه قائد القوة اللواء يحيى بن مساعد الزهراني. واشتمل التقرير على ابرز الجهود والانجازات والخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، التي أسهمت في تيسير الحركة وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته طيلة العام وكان ذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء سعود الخليوي. من جهته، هنأ أمير منطقة مكة اللواء الزهراني على ثقة ولاة الأمر بتعيينه مديراً لشرطة منطقة نجران مشيداً سموه بجهود الزهراني طيلة فترة عمله في السنوات الماضية قائداً للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام متمنياً له دوام التوفيق والسداد.