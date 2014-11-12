ضبط وافدين مخالفين يديران شركة كبرى بحفر الباطن

ضبط فريق المساندة والطوارئ بمكتب عمل محافظة حفر الباطن وافدين مخالفين يديران شركة كبرى تقوم بتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية.

وكان الفريق قد تلقى صباح الاثنين بلاغاً بوجود وافدين يديران شركة كبرى بالمحافظة، وعلى الفور تم التنسيق وتكليف أحد المفتشين للخروج للموقع والتحقق من البلاغ المقدم والنظر في ملابساته، حيث اتضح ان الاول يقوم بإدارة جميع مشاريع الشركة والثاني مدير لموقع مشروع للشركة التي تقوم بتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن، وبالتحقق من وضعهما تبين انهما مخالفان لنظام العمل للمادة 39، وألقي القبض عليهما والتحقيق معهما واحالتهما إلى جهة الاختصاص حسب النظام.​

وفي سياق متصل، قامت فرق التفتيش بإغلاق أكثر من محل تجاري مخالف للقرار الملكي القاضي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بالتعاون مع الوفد الامني وبلدية المحافظة.

وافاد مدير مكتب حفر الباطن احمد العنزي ان الاستجابة السريعة لتلك البلاغات هي من النتائج الايجابية التي تمخضت عن توجيه مدير عام الفرع محمد الفالح بتدشين وحدة (المساندة والطوارئ) بالفرع وبمكاتب العمل بجميع المحافظات والتي تعنى بالتعامل مع الطلبات العاجلة والهامة التي ترد التفتيش والشكاوى والتي تحتاج إلى البت فيها على وجه السرعة.

وشكر العنزي فريق المساندة والطوارئ بالمكتب لمجهوداتهم المبذولة وعملهم باحترافية وتميز.