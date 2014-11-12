قوات الطوارئ الخاصة تشارك في اليوم العالمي للسكري

تشارك العيادة الطبية بقوات الطوارئ الخاصة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بقيادة القوات لإقامة فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسكري وذلك يوم الخميس والذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسكري 20/1/1436ه.

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة بقوات الطوارئ الخاصة العقيد فارس بن منصور المالك وأضاف أن هذه المشاركة تعد أحد البرامج التثقيفية والتوعويه التي تنفذها قوة الطوارئ الخاصة لمنسوبيها ضمن مشاركاتها في برامج خدمة المجتمع والأسابيع والأيام العالمية الأخرى مثل اليوم العالمي للسكري وذلك بمتابعة وتوجيه من سعادة قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن / خالد بن قرار الحربي.

وبين العقيد المالك أن من ضمن البرنامج الذي أعدته العلاقات العامة بقيادة القوات للمشاركة في هذه المناسبة التنسيق مع بعض الأطباء من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتنفيذ محاضرات توعوية وتثقفيه لمنسوبي قوات الطوارئ الخاصة من ضباط وأفراد لتوعيتهم بمخاطر مرض السكري إضافة لقيام بعض الممرضين من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لإجراء الفحص الطبي للكشف عن مرض السكري لمن يرغب في ذلك وتوزيع عدد من الكتيبات والإرشادات التي تتضمن كيفية التعاون مع مرض السكري وكيفية السيطرة علية عن طريق الحمية أو ممارسة الرياضة واستعمال الأدوية وأهمية زيارة الطبيب بصفة دورية.

وفي نهاية تصريحه دعاء العقيد المالك للجميع بموفور الصحة والعافية متمنيا أن تؤدي مثل هذه البرامج التوعوية والتثقيفية الهدف المرجو من إقامتها.