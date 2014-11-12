بالفيديو.. “ثوري فتح”: حماس “تتمرد على نفسها” بإفشال احتفالية ذكرى عرفات في غزة

قال حازم أبو شنب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن التفجيرات التي وقعت أمام منازل قيادات الحركة بغزة، والتي اتهم الرئيس عباس، حماس بارتكابها بشكل صريح، والتي أدت لإلغاء احتفالية الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم ياسر عرفات بالقطاع، تدل على أن حماس “تتمرد على نفسها”، بوجود مجموعات بداخلها، تريد إفشال الحل السياسي مع فتح.

وأضاف أبو شنب، خلال مداخلته الهاتفية على فضائية “دريم2″، أن تصريح الرئيس الفلسطيني أبو مازن، بتمسكه بحكومة الوحدة مع حماس، بالرغم من تعطيلهم لجهود إعادة الإعمار، وتفجير منازل قيادات فتح بالقطاع، لا تحمل أي تعارض، مؤكدًا أن نهج أبو مازن، هو محاولة إعادة حماس إلى حضن فلسطين، وإبعادها عن “الشذوذ الفكري”.

وعلى جانب آخر، أكد الصحفي سامي أبو سالم، من قطاع غزة، خلال مداخلته الهاتفية مع “مصرxيوم”، أن التفجيرات التي وقعت بمنازل قيادات فتح، والبالغة 15 انفجار، لم تمنع الخروج “العفوي”، للشعب الفلسطيني في غزة، لإحياء ذكرى عرفات، مشيرًا أن عناصر الشرطة التابعة لحركة حماس، قابلتهم بالاعتداء بالهروات، كما قاموا بتمزيق صور عرفات في ساحة التفاح بالقطاع.

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