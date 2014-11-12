أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. “ثوري فتح”: حماس “تتمرد على نفسها” بإفشال احتفالية ذكرى عرفات في غزة

Google+ Print
بالفيديو.. “ثوري فتح”: حماس “تتمرد على نفسها” بإفشال احتفالية ذكرى عرفات في غزة بالفيديو.. “ثوري فتح”: حماس “تتمرد على نفسها” بإفشال احتفالية ذكرى عرفات في غزة

قال حازم أبو شنب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن التفجيرات التي وقعت أمام منازل قيادات الحركة بغزة، والتي اتهم الرئيس عباس، حماس بارتكابها بشكل صريح، والتي أدت لإلغاء احتفالية الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم ياسر عرفات بالقطاع، تدل على أن حماس “تتمرد على نفسها”، بوجود مجموعات بداخلها، تريد إفشال الحل السياسي مع فتح.

وأضاف أبو شنب، خلال مداخلته الهاتفية على فضائية “دريم2″، أن تصريح الرئيس الفلسطيني أبو مازن، بتمسكه بحكومة الوحدة مع حماس، بالرغم من تعطيلهم لجهود إعادة الإعمار، وتفجير منازل قيادات فتح بالقطاع، لا تحمل أي تعارض، مؤكدًا أن نهج أبو مازن، هو محاولة إعادة حماس إلى حضن فلسطين، وإبعادها عن “الشذوذ الفكري”.

 وعلى جانب آخر، أكد الصحفي سامي أبو سالم، من قطاع غزة، خلال مداخلته الهاتفية مع “مصرxيوم”، أن التفجيرات التي وقعت بمنازل قيادات فتح، والبالغة 15 انفجار، لم تمنع الخروج “العفوي”، للشعب الفلسطيني في غزة، لإحياء ذكرى عرفات، مشيرًا أن عناصر الشرطة التابعة لحركة حماس، قابلتهم بالاعتداء بالهروات، كما قاموا بتمزيق صور عرفات في ساحة التفاح بالقطاع.

 " frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا