زلزال يهز المباني في طوكيو قوته 4.7 درجة.. ولم يصدر تحذير من “تسونامي”

قالت هيئة الأرصاد اليابانية إن زلزالا قدرت قوته مبدئيا عند 4.7 درجة هز المباني في طوكيو، اليوم الأربعاء، لكن لم يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) ولم ترد تقارير فورية عن أضرار.

والزلازل شائعة الحدوث في اليابان التي تشكل حوالي 20 بالمئة من جميع الزلازل في العالم التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر.

وفي 11 مارس 2011 ضرب زلزال شدته 9 درجات -كان ثاني أقوى زلزال مسجل في اليابان- الساحل الشمالي الشرقي وأعقبه تسونامي ضخم.

وأثارت تلك الأحداث أسوأ أزمة نووية في العالم منذ أزمة تشرنوبيل التي وقعت في 1986 .

رويترز