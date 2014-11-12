6 أبريل تتقدم بطلب لتقصير موعد محاكمة ماهر وعادل ودومة بمحكمة النقض‎

تقدمت اللجنة القانونية لحركة شباب 6 أبريل بطلب تقصير لجلسة النقض لقضية خرق قانون التظاهر أمام محكمة عابدين المتهم فيها أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، أمام الدائرة التي تنظر الطعن على حكم حبسهم ثلاث سنوات برئاسة المستشار هاني خليل رئيس المحكمة.

والجدير بالذكر أنه قد تم تحديد جلسة 27 يناير المقبل لنظر الطعن بمحكمة النقض برقم 18572 لسنة 84 قضائية على الحكم بحبس ماهر وعادل ودومة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية وتغريم كل منهم 50 الف جنيه.

وقالت اللجنة فى بيان لها، أنه نظراً لتدهور الظروف الصحية للمحتجزين نتيجة الاضراب عن الطعام تقدمت بطلب تقصير لنظر الطعن أملاً منها في نظر الطعن في أقرب جلسة ممكنة بدﻻ من اﻻنتظار لجلسة 27 يناير المقبل، وأن اللجنة في إنتظار القرار بالموافقة على الطلب من عدمه الثلاثاء بعد المقبل.