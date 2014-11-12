أمريكا تبحث عمل تصميم حاملة طائرات تستطيع الطيران

تبحث وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (DARPA )،التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عن تكنولوجيا لصناعة حاملات طائرات تستطيع الطيران.

الحديث يدور عن طائرات نقل عملاقة قادرة على حمل عدة طائرات بدون طيار. ووفقا لبيان الوكالة (داربا) يدرس العسكريون إمكانية استخدام طائرة النقل العسكري C-130 هيركوليز من إنتاج شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin ) في هذا المشروع.

وأضاف موقع ” صوت روسيا ” يتوقعون في الوكالة أن تصنيع حاملة طائرات تستطيع الطيران يمكن أن يتم بإجراء تغييرات طفيفة على هيكل الطائرة الأساسي. ومن المفترض أن تستخدم حاملة الطائرات الطائرة لإقلاع وهبوط طائرات بدون طيار. وبالتالي، وفقا لبيان وكالة داربا، سيستطيع الجيش الأمريكي أن يوسع إلى حد كبير من إمكانياته القيام بعمليات جوية .

وتتوقع وكالة DARPA أيضا أن تحصل على نموذج قادر على الطيران خلال أربع سنوات من إعلان المناقصة.