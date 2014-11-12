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كريمة الحفناوى: “محلب” أكد إجراء الانتخابات البرلمانية فى مارس المقبل

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كريمة الحفناوى: “محلب” أكد إجراء الانتخابات البرلمانية فى مارس المقبل كريمة الحفناوى: “محلب” أكد إجراء الانتخابات البرلمانية فى مارس المقبل

قالت كريمة الحفناوى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادية بتحالف العدالة الاجتماعى، “إن لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بقيادات تحالف العدالة الاجتماعية، تناول موضوع الانتخابات البرلمانية بشكل أساسى”، كاشفة عن أن “محلب” أخبرهم أن إجراء الانتخابات سيكون فى شهر مارس 2015.

وأوضحت “الحفناوى”، أن التحالف طالب بزيادة عدد القوائم الانتخابية إلى 8 بدلا من 4 على مستوى الجمهورية، وانخفاض حجم الإنفاق المالى، المقرر ليكون 100 ألف جنيه، بدلا من نصف مليون جنيه، وأن تفرض رقابة صارمة على الإنفاق المالى للمرشحين.

وأشارت عضو تحالف العدالة الاجتماعية، خلال حوارها على فضائية ” العربية الحدث “  مساء أمس الثلاثاء، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على أنه سيخضع قانون مباشرة الحقوق السياسية للحوار المجتمعى، ووعد ببحث فكرة تشكيل إدارة تواصل سياسى،كما نوه إلى اتفاق الوزارة مع عدد من المهندسين والمقاولين لتولى مهمة ترميم 47 ألف مدرسة خلال 3 شهور، وأنه سيدرس جميع اقتراحات الأحزاب بشأن قانون الانتخابات. وشددت على أن الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية فى الربع الأول من العام الجديد 2015 أمر إيجابى، لأنه يعنى الانتهاء من إنجاز خارطة الطريق وانتخاب برلمان يشارك فى صناعة التشريعات، مضيفة أن الجميع طالب بالإسراع فى إنجاز الانتخابات لأنها ستكون مؤشرًا على ضبط الأداء الأمنى، وستؤدى إلى مزيد من التقدم الاقتصادى أيضًا، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن فى توزيع الدوائر بين عدد السكان والمساحة الجغرافية للدوائر.

 

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