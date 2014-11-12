أمن مطروح يضبط 3 متهمين بعد تبادل إطلاق النار مع مباحث قسم الحمام

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الحمام من إلقاء القبض على 3 متهمين وبحوزتهم بندقيتين آليتين وسيارتين عقب إطلاقهم النيران على قوة الشرطة أثناء المرور الأمني بقرية العُمَّيد أثناء محاولة الهرب حيث تبين أن أحدهم هارب من تنفيذ حكمين صادرين ضده بالسجن 15 سنة في قضيتي مخدرات

كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة قد فوجئو أثناء المرور الأمني بقرية العُمَّيد بخروج 3 أشخاص من أحد العقارات واستقلال سيارتين وقاموا بإلاق الأعيرة النارية عند مشاهدتهم لقوة المباحث ومحاولة الهرب فتم مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية والسيطرة عليهم وضبطهم تم ضبط عوض م .م .م ( 39 سنة ) عاطل وبحوزته بندقية آلية و 12 طلقة من ذات العيار وتبين أنه مكوم عليه وهارب من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في القضية رقم 1794 لسنة 2010 جنايات الحمام ” مخدرات ” والقضية رقم 8586 لسنة 2005 جنايات قسم ثاني المنصورة والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات.

وضبط فوزي ص . ف . ح ( 34 سنة ) عامل ومقيم بجوار مركز شباب الحمام وبحوزته السيارة رقم 3476 س أ ي وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر.

وضبط حليو س . ع . ع (42 سنة ) عاطل ومقيم شارع السلوم بمدينة سيدي براني وبحوزته بندقية آلية و 13 طلقة من ذات العيار وعدد 8 فارغ طلقات من ذات العيار بالسيارة رقم 5487 ج ه ي وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر.

> وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترف الأول والثالث بحيازتهما للسلاح والذخيرة بقصد الدفاع ومقاومة السلطات وحيازة الثاني والثالث للمخدر المضبوط بقصد التعاطي

> تحرر المحضر اللازم وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين