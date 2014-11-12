انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة 7 لآلئ في حب الإمارات

تحت رعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جمعية كلنا الإمارات، تواصلت فعاليات المبادرة الوطنية التي أطلقتها الجمعية تحت عنوان "7 لؤلؤات في حب الإمارات" حيث تم انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بغرس لؤلؤة رأس الخيمة في أعماق البحار.

وقام الشيخ سلطان بن جمال القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين بالديوان الأميري بإمارة رأس الخيمة بتسليم لؤلؤة رأس الخيمة لفريق الغطس المتطوع لغرسها في أعماق جزيرة المرجان، وذلك خلال حفل خاص أقامه نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية وحضره إلى جانب الشيخ سلطان القاسمي الشيخ مسلم سالم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية، إلى جانب جمهور غفير وحشد من وسائل الإعلام، إضافة إلى أعضاء الفريق المكلف بتنفيذ المبادرة بقيادة المغامر الإماراتي سعيد المعمري صاحب فكرة المبادرة.

عرفان

وبهذه المناسبة رفع الشيخ سلطان بن جمال القاسمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للمبادرة، وإلى جمعية كلنا الإمارات وأعضاء الفريق المكلف بتنفيذ المبادرة، وتتمثل مبادرة "7 لؤلؤات في حب الإمارات" في غرس لؤلؤة بأعماق البحار في كل إمارة من إمارات الدولة، تحمل علم الدولة وشعار روح الاتحاد واسم كل الإمارة، وشعار جمعية كلنا الإمارات.