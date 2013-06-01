التمريض : الحد الأدنى لرواتب الأعضاء فى الكادر 3200 جنيه

أكدت الدكتورة أميرة فاروق وكيل النقابة العامة للتمريض، أن وزارة المالية شكلت لجنة بالتعاون مع وزارة الصحة والنقابات الطبية المدرجة ضمن مشروع الكادر لمناقشة مقترحات تمويل الكادر، خاصة بعد موافقة مجلس الشورى عليه مبدئياً فى جلساته السابقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد إنجازا حقيقيا لمقدمى الخدمات الصحية.

وأشارت وكيل النقابة خلال كلمتها والتى ألقتها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالنقابة حول جداول أجور التمريض بالكادر والتى ألقتها نيابة عن الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إلى أنه سيتم تطبيق القانون على جميع العاملين بالفريق الصحى.

وقالت إن تصنيف التمريض فى الكادر يتضمن 4 شرائح وظيفية وهى كبير تمريض ومساعد كبير تمريض ومعاون كبير تمريض، ويبدأ مربوط رواتبهم بـ 3200 جنيه، وينتهى بــ4800 جنيه، بالإضافة إلى كادر 2000 جنيه، فضلاً عن علاوة 7% سنوية، بينما يبدأ مربوط راتب كبير تمريض ممتاز من 4800 جنيه و3 آلاف جنيه، علاوة كادر + 7% علاوة سنوية.