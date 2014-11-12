طباعة 400 ألف نسخة من مصحف الشيخ مكتوم

(إحصائية.. توزيع المصحف بحسب قارات العالم)

وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، اتفاقية مع «مركز محمد بن راشد آل مكتوم لطباعة المصحف»، لطباعة نحو 400 ألف نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، قبل نهاية العام المقبل، وبقياسات متعددة، إضافة الى طباعة أجزاء منفردة من القرآن، خلال العامين الحالي والمقبل، ليكون هذا المشروع باكورة الأعمال والتعاون مع المركز.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة وفيصل سالم بن حيدر المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بالمركز.

وعبر الشيباني عن فخر الدائرة بالتعاون والتعامل مع «أرقى» المؤسسات التي تعمل في مجال طباعة القرآن الكريم على مستوى الدول الخليجية، وتقدم بالشكر إليه، عن الجهود التي يبذلها من خلال طباعة كتاب الله، بجودة عالية وفق أحدث المواصفات والمعايير التقنية.

وقال الدكتور الشيباني إن إطلاق المركز يعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيمان الدولة واهتمامها بأهمية خدمة القرآن الكريم، ونشر رسالة الإسلام السمحاء.

تميز

وأضاف أنه تنفيذاً لأمر المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ورغبة منه في خدمة كتاب الله تعالى بخط مصحف جديد متميز على نفقته، فقد أوكل إلى الدائرة هذه المهمة في عام 1995، وتم تشكيل عدة لجان تضم كبار علماء القراءات والمتخصصين في رسم القرآن وضبطه من علماء الدائرة والتعاون مع لجنة عليا من كبار علماء القراءات في العالم الإسلامي ومر المشروع بعدة مراحل قبل الاعتماد النهائي للمخطوط.

وأضاف أنه ومع تأسيس مركز محمد بن راشد آل مكتوم لطباعة المصحف الشريف بادرت الدائرة بالتعاقد مع المركز لطباعة نحو 400 ألف نسخة بقياسات متعددة قبل نهاية العام المقبل، وليكون مصحف الشيخ مكتوم باكورة أعمال المركز، وستكون الدائرة بما تملكه من ذخيرة علمية في شؤون لمصحف الشريف خير متعاون مع هذا المركز الذي ترجو له كل تقدُّم وتميُّز.

وأوضح أن مصحف الشيخ مكتوم يعتبر هدية للأمة الإسلامية من المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد، إذ يتميز بخط جديد متميز وبزخرفة فنية متقنة وطباعة أنيقة وبرواية حفص بن عاصم وتم توزيعها على 72 دولة خليجية وعربية وإفريقية وإسلامية وأوروبية وبلغ عدد النسخ التي تم توزيعها من عام 2007 إلى العام الحالي نحو 1248429 نسخة في أربع قارات من العالم.

تتويج شراكة

ومن جانبه قال فيصل بن حيدر بأن تأسيس المركز جاء برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، لخدمة طباعة كتاب الله، بحسب أعلى معايير الجودة عالمياً تحت سقفٍ واحد وبإشراف كامل من لجنة شرعية من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لحماية المصحف من الطباعة العشوائية.

وأكد أن الهدف من المركز هو تقديم يقدم خدمات طباعة المصحف الشريف لجميع البلاد الإسلامية، والحد من الطباعة العشوائية للمصاحف، وطباعة المصحف الشريف تحت سقف واحد وحسب أعلى معايير الجودة العالمية.