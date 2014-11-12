الحمايه المدنيه بالاسكندريه تسيطر على حريق نشب بمركز شباب ابيس‎

نجحت قوات الحمايه المدنيه بالاسكندريه فى السيطره على حريق نشب بمركز شباب ابيس داخل صالة البلياردو والفيديو جيم دون وقوع اية اصابات.

> وكانت مباحث قسم شرطة رمل ثان قد تلقت بلاغا يفيد اشتعال النيران داخل احد غرف مركز شباب ابيس والتى تستخدم كصاله للبلياردو والبلايستيشن وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحمايه المدنيه وتمت السيطره على النيران .

وبالفحص المبدئى تبين ان سبب الحريق هو ماس كهربائى ادى الى اشتعال النيران فى الاسلاك الموصله للغرفه مما ادى الى اشتعالها واتلاف جهاز كمبيوتر وجهازين بلاستيشن وجهازين تليفزيون وثلاجه وتربيزة بلياردو دون حدوث اى اصابات .

تم عمل المحضر اللازم وابلاغ الادله الجنائيه وعرض الامر على النيابه لتباشر التحقيق