الرئيس الفرنسي يفتتح نصبًا تذكاريًا يحمل أسماء 580 ألف جندي قضوا إبان الحرب العالمية الأولى

افتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، اليوم الثلاثاء، في المقبرة العسكرية “بنوتردام دو لوريت” في شمال فرنسا نصبا تذكاريا يحمل أسماء نحو ٥٨٠ ألف جندي من جنسيات مختلفة سقطوا إبان الحرب العالمية الأولى ليختتم بذلك عام كامل من الاحتفالات بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الاولى.

وأكد أولاند – في حديث مع صحيفة (لا ڤوا دو نور) الإقليمية – أنه “على الأجيال الجديدة أن تعي أن المعركة من أجل السلام لم تصل الى نهايتها”، مذكرا بالصراعات الدامية في يوجوسلافيا السابقة وكذلك في أوكرانيا وتهديد “الجماعات المتشددة التي تحتل أراضي في العراق وسوريا لتمارس فيها وحشيتها”.

وأعرب أولاند عن اعتقاده “أن ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى ليست مجرد شعور بالحنين، وأن العنصرية ومعاداة السامية والتعصب سجلت للأسف نقاطا في الأعوام الأخيرة”.

> جدير بالذكر أنه منذ ٢٠١١ أصبح يوم ١١ نوفمبر يوما لتكريم العسكريين الذين قضوا في سبيل فرنسا.

وقد قام الرئيس الفرنسي بتكريم أرواح سبعة جنود فرنسيين قتلوا خلال الإثنى عشر شهرا الماضية في عمليات عسكرية بمالي وبجمهورية إفريقيا الوسطى.

أ ش أ