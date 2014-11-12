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القوات البحرية تنقذ سفينة فوسفات من الغرق بالبحر الاحمر‎

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القوات البحرية تنقذ سفينة فوسفات من الغرق بالبحر الاحمر‎ القوات البحرية تنقذ سفينة فوسفات من الغرق بالبحر الاحمر‎

شحوط سفينة – أرشيفية

تمكنت القوات البحرية بالبحر الاحمر، من انقاذ سفينة محملة بخام الفوسفات من الغرق بعد تعرضها للشحوط بالشعاب المرجانية وسحبها لميناء سفاجا.

كان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر تلقى إشارة بتعرض مركب البضائع ” بنما اكس تريد” محملة بالفوسفات، قادمة من ميناء العقبة الأردنى فى طريقها لميناء جدة السعودى، للشحوط بمنطقة الشعاب المرجانية (تيران) التى تقع بين شرم الشيخ والغردقة، واصطدمت المركب بالشعاب المرجانية.

وتم الدفع بعدد من القطع البحرية التابعة للقوات المسلحة، وتم انقاذ السفينه وسحبها إلى ميناء سفاجا البحرى، وتم التحفظ عليها بميناء سفاجا البحرى ،

وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية وتقدير قيمة الخسائر البيئية الناتجة عن اصطدام المركب بالشعاب المرجانية.

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