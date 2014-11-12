بالفيديو .. الجيش يلقي القبض على 14 تكفيري ويحرق 25 عشة في شمال سيناء

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في صفحته الرسمية على «فيس بوك» فيديو تحت عنوان «رسالة الجيش المصري من سيناء».

وذكر الفيديو ان القوات المسلحة القت القبض على 14 فرد من العناصر التكفيرية و حرق 25 عشة و9 دراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها .

ويظهر في الفيديو لقطات لجهود القوات المسلحة في احتثاث جذور الإرهاب من سيناء، كما يظهر في الفيديو بعض المضبوطات والأسلحة الثقيلة والخفيفة التي ضبطت بحوزة «الإرهابيين».

وخلال الفيديو، أكد العديد من سكان الشريط الحدودي، والذي يعمل الجيش حاليا على إقامة منطقة عازلة به للقضاء على ظاهرة الأنفاق واجتثاث جذور الإرهاب، أن القوات المسلحة عوضتهم عن ممتلكاتهم، وعن أرضهم كما أشادوا بالجهد والتنظيم المبذول من الجيش لتعويض السكان.

" frameborder="0">