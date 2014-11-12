إصابة قائد دورية لمكافحة المخدرات في اعـتـداء مسلـح بـالقطـيـف

أصيب رجلا أمن بعد إطلاق النار عليهما من مصدر مجهول في طريق أحد عصر أمس، وتشير التفاصيل لقيام مصدر مجهول بإطلاق النار من منطقة زراعية، وأفاد الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي "الرياض" بأن الدورية تعود لمكافحة المخدرات. وأضاف "وقع الحادث عند الساعة الثالثة عصرا، واثناء مرور احدى دوريات الأمن التابعة لمكافحة المخدرات بشارع أحد بمحافظة القطيف تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول بمنطقة زراعية تفصل بين بلدتي العوامية والقديح، ما نتج عنه اصابة قائد الدورية، ومرافقه ونقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة".

وتابع "باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف اجراءات الضبط الجنائي للجريمة، واستكمال الاجراءات النظامية لكشف المتورطين فيها، ولا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية".