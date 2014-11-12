مجلس النواب الليبي يناقش الوضع العام بالمدن الليبية

عقد مجلس النواب بمدينة طبرق الليبية اليوم جلسة ناقش فيها الوضع العام في المدن الليبية والأحداث الطارئة على الساحة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس فرج هاشم في تصريح صحفي اليوم، إن الجلسة تناولت بعض الملفات، من بينها ملف استدعاء الحكومة لمتابعة بعض القضايا والاستماع منها إلى أي مدى وصلت في عملها والصعوبات التي تواجهها، لافتًا إلى أن النواب اتفقوا على أن يكون الأداء تضامني بين الحكومة والمجلس بالسير في اتجاه البناء والإصلاح، بحسب قوله.

وأضاف أن النواب اتفقوا على «أن تكون جلسة الاثنين القادم لإعادة هيكلة اللجان المنتخبة من المجلس بما يعطي قفزة نوعية للمجلس من خلال هذه اللجان الاستشارية التي ستبدأ عملها مساء اليوم بانتخاب رئيس ونائب للرئيس لكل لجنة وهياكلها التنظيمية».

وتابع الناطق موضحًا تكليف هيئة الرئاسة بتشكل لجان قانونية ولجان سياسية مختصة للمساعدة في أداء المجلس، والاستعانة بالخبرات الوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية القادرة من خارج المجلس لمساعدته في التفرغ لأداء مهامه التشريعية وإتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للمساهمة في بناء الدولة واجتياز هذه الأزمة.

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