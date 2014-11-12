الهلال الأحمر الليبي يزور الزنتان لتفقد أحوال الأسرى والمفقودين من غريان

قامت اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي غريان الليبية اليوم /الثلاثاء/، بمتابعة أحوال الأسرى والمفقودين من أبناء المدينة رفقة وفد الهلال الأحمر الليبي، ومنظمة الرحمة لحقوق الإنسان، بزيارة لمدينة الزنتان تفقدوا خلالها أحوال المحتجزين من أبناء مدينة غريان لدى الزنتان.

وقال عضو لجنة متابعة الأسرى والمفقودين بغريان بشير العقربان في تصريح صحفي اليوم، إن الوفد اجتمع مع رئيس لجنة إدارة الأزمة بالزنتان “حسن مصطفى .

وأضاف العقربان بأنهم قاموا بزيارة إلى سجن “المنارة” بالزنتان للاطلاع على أحوال المحتجزين بهذا السجن من أبناء مدينة غريان.

وأكد بأن جميع المحتجزين بهذا السجن يتمتعون بصحة جيدة ، وأنه تم إيصال بعض الاحتياجات لهم من ملابس وبعض الأدوية.

أ ش أ