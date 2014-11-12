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القيعي: عبقرية جوزيه؟ ' كان دكر '

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القيعي: عبقرية جوزيه؟ ' كان دكر ' القيعي: عبقرية جوزيه؟ ' كان دكر '

لخص عدلي القيعي مدير إدارة التسويق والاستثمار السابق بالنادي الأهلي، أهم مزايا مانويل جوزيه بتعبير شعبي دارج.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية: "المدرب الناجح هو الذي يجيد التعامل مع الصعاب، وليس المواقف السهلة".

وأضاف: "عبقرية جوزيه، تتمثل في أن الأهلي كان لديه دكر".

وعن تقييمه للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، رد القيعي: "لست مؤهلاً لتقييمه، لأنني لم أتعامل معه عن قرب مثل جوزيه".

يُذكر أن جوزيه قاد الأهلي للفوز بـ21 بطولة محلية وأفريقية، بينما استهل جاريدو مشوار التتويج بالفوز بلقب كأس السوبر.

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