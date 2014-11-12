مفاجأة السنغال - قهر ليفربول وسيتي.. وتألق لتتعلم ابنته

ديافرا ساخو.. إسم بات يعرفه جميع متابعي الدوري الإنجليزي بعد الأداء الرائع الذي قدمه مهاجم وست هام منذ انطلاق الموسم مع فريقه اللندني.
7 أهداف سجلها السنغالي مع وست هام هذا الموسم في الدوري، وسجل إسمه في سجلات تاريخ المطارق بعد أن بات أول لاعب يسجل 6 أهداف متتالية في تاريخ النادي.
لكن ساخو صاحب الـ25 عاما لم يسبق له وأن مثل منتخب السنغال في مباراة رسمية من قبل حتى استدعاه ألان جيريس المدير الفني لأسود التيرانجا لمباراتي مصر وبوتسوانا.
التقارير في أكتوبر الماضي أشارت أن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا يريد استدعاء ساخو لتمثيل الديوك خاصة وأن القانون يتيح له اختيار منتخب آخر يحمل جنسيته مادام لم يلعب مباراة رسمية مع السنغال.
لكن الفرنسي جيريس قطع الطريق مبكرا على منتخب بلاده واستدعاه للسنغال.
ساخو هذا الموسم قدم أداء ممتازا ليس فقط أمام الأندية الصغيرة بل قاد وست هام للفوز على ليفربول ومانشستر سيتي بعد أن سجل في شباكهما.
ليصبح ساخو الآن واحد من أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي خلال الثلث الأول من المسابقة.
وعن شغفه بكرة القدم تحدث ساخو لصحيفة ديلي ميل البريطانية "ما دفعني لأصبح لاعبا مميزا هو وفاة والدي منذ عامين وكذلك مولد ابنتي في نفس الوقت".
وأضاف "وقتها سألت نفسي هل تريد أن تصبح مجرد لاعبا محترفا جيدا يلعب في نفس المستوى؟ هذا ما حفزني لأصبح ما أنا عليه".
وتابع "إذا أردت أن أعلم ابنتي تعليما جيدا، فهذا مرتبط بكرة القدم وأن أصبح مثل اللاعبين الذين شاهدتهم في التلفزيون وحلمت أن أصبح مثلهم".