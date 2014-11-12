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رونالدو: لم أسب ميسي.. وسأقاضي من ادعى ذلك

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رونالدو: لم أسب ميسي.. وسأقاضي من ادعى ذلك رونالدو: لم أسب ميسي.. وسأقاضي من ادعى ذلك

نفى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد التقارير التي أشارت أنه يسب الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام زملائه في ريال مدريد كلما تحدث عنه.

وكانت صحيفة تيليجراف البريطانية قد نشرت مقالا تحدث فيه الكاتب جيليم بلاج أن رونالدو في غرفة الملابس بريال مدريد لا يصف ميسي إلا بالسب.

ونشر رونالدو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بيانا قال فيه "التقارير التي تشير أنني قلت تصريحات مسيئة تجاه ليونيل ميسي خاطئة تماما، وأنا أوكلت محامي ليتخذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عنها".

وأضاف "أحترم جميع زملائي المحترفين جدا، وبوضوح ميسي ليس استثناء".

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