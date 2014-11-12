حضور لافت لنجوم لبنان في دراما رمضان مصر 2015

القاهرة - مروة عبد الفضيل

يتواجد عدد كبير من نجوم لبنان ونجماته، في الدراما المصرية لرمضان 2015، بعد تجارب سابقة لهم في مصر، كانت كفيلة بقيام المنتجين بتجديد التعاقد معهم.

تشارك الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسل "تشيلو"، إذ تتقاسم البطولة مع النجمين اللبنانيين يوسف الخال وكارمن لبس، بالإضافة إلى الفنان السوري تيم الحسن.

المسلسل من إنتاج صادق صباح، إعداد وسيناريو وحوار نجيب نصير، وإخـــراج ســامر الـبـرقــاوي.

من جهتها، تشارك اللبنانية نيكول سابا في مسلسل "الغريب" بعد طول غياب عن الدراما المصرية، حيث كانت آخر مشاركة لها منذ حوالي أربعة أعوام من خلال مسلسل "نور مريم"، الذي جمعها بالفنان يوسف الشريف. مسلسل"الغريب" من تأليف محسن الجلاد، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المزمع أنّ يشاركها البطولة محمد سعد وسمير غانم.

أما اللبنانية دوللى شاهين، فتقوم، حالياً، بقراءة عدة نصوص، ولكنها لم تحدد بعد، إن كانت ستوافق على أي منها، أم ستواصل غيابها عن الدراما التلفزيونية.

بدورها، الممثلة والمغنية اللبنانية ميريام فارس، على وشك التوقيع على مسلسل من بطولتها في مصر، يحمل اسم "عمر أفندي"، ويجمعها بالسينارست مريم ناعوم، و تكون هذه البطولة الثانية لها بعد مسلسل "اتهام"، الذي جمعها بالممثل المصري حسن الرداد، وعُرض في شهر رمضان الفائت.