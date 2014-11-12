ميريل ستريب تكرّم بوسام الحرية الأمريكي

أصدر الرئيس الأمريكي Barack Obama لائحة تتضمّن أسماء 19 شخصية فنية واقتصادية وعلمية وأدبية ورياضية ليتم تكريمهم ومنحهم وسام الحرية الرئاسي.

وقد ورد اسم النجمة القديرة Meryl Streep ضمن الأسماء التي ستمنح وسام الحرية ، وهو أعلى وسام مدني أمريكي يُمنح إلى كل من كرّسوا حياتهم لإثراء الحياة الأميركية.

وسيقام حفل التكريم في البيت الأبيض يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أي بعد عودة الرئيس Barack Obama من رحلته التي كلفت الصحفيين حوالى 3 ملايين دولار.

يذكر أن Meryl Streep، التي ولدت في 22 يونيو 1949، هي واحدة من أفضل الممثلات على قيد الحياة حالياً، وتعدّ الممثلة الأكثر ترشيحاً في تاريخ جوائز الأوسكار بـ 17 ترشيحاً فازت بـ3 جوائز منها، كما ترشحت لـ25 جائزة غولدن غلوب فازت بـ8 منها، وبهذا تعتبر الممثلة الأولى بعدد الترشيحات لهاتين الجائزتين.

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