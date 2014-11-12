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"إذا اتحدنا" تجمع بين الجسمي ورابح صقر

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"إذا اتحدنا" تجمع بين الجسمي ورابح صقر "إذا اتحدنا" تجمع بين الجسمي ورابح صقر

الأربعاء 12-11-2014 00:06

أنهى الفنانان السعودي رابح صقر، والإماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" تسجيلهما لأغنية "إذا إتحدنا"، التي سيطلقانها خلال حفل إفتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2014 "خليجي 22"، في الملك فهد الدولي يوم الخميس الموافق 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، ضمن فعاليات حفل الإفتتاح، وسيقومان بأدائها أمام الجماهير الحاضرة في الستاد والمشاهدين المتابعين من خلال القنوات الناقلة للحفل والحدث الكروي الذي يطلق عليه اسم "العرس الخليجي الكروي".

وتأتي الأغنية من كلمات الشاعر السعودي عبد الله أبو راس، ومن ألحان الفنان رابح صقر، ويقول مطلع كلمات العمل: "إذا اتحدنا يا خليجي وعَدَنا.. المجد والعلياء ونور مسطّر.. على جَبين العز طالع سعدنا.. والله على العدوان أعز وأكبر.. قسماً بمن رفع السماء وشهدنا.. له بالجلالة عزمنا ما يكسِر.. نبقى كرام العرب نحفظ عهدنا.. وديار من دونها الشر يقصر"

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سيدتي

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