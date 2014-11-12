آمال ماهر تدعم "صندوق مصر" في مهرجان الموسيقى العربية

تألقت النجمة آمال ماهر في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، حيث أبدعت بتقديم مجموعة كبيرة من أغنياتها إلى جانب أغاني زمن الفن الجميل التي صنعت اسم آمال ماهر.

واستمرت آمال في الغناء لما يقارب ساعة كاملة، بدأتها بأغنية "طوبة فوق طوبة"، وأعقبتها بالعديد من الأغاني منها: "من السنة للسنة"، و"اتقي ربنا فيا"، كما غنت لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ بالإضافة إلى أغنيتها "يا مصريين"، التي قدمتها قبل ثورة 30 يونيه، والتي طلب الجمهور تكرارها.

وحرصت آمال على تحية الحاضرين وترداد جملة "تحيا مصر" أكثر من مرة طوال الحفل، في وقت امتلأت كل المقاعد بالحضور، ونفذت التذاكر بالكامل.

وفي خطوة مميزة، قررت آمال التنازل عن أجرها لقاء الحفل لدعم صندوق "تحيا مصر".

وفي نهاية الحفل، حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم على تكريم آمال ماهر ومنحها درع المهرجان.