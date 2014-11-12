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مدرب الجزائر: سأشعر بأسف بالغ لو تم تأجيل أمم إفريقيا 2015

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مدرب الجزائر: سأشعر بأسف بالغ لو تم تأجيل أمم إفريقيا 2015 مدرب الجزائر: سأشعر بأسف بالغ لو تم تأجيل أمم إفريقيا 2015

/ أ ش أ / رفض المدرب الفرنسي للمنتخب الجزائري كريستيان جوركوف تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 ، والتي كان من المفترض اقامتها في المغرب بداية العام القادم.

وقال مدرب منتخب الخضر "إننى سأشعر بأسف بالغ لو تم تأجيل البطولة، على الرغم من أن ذلك يعطينا المزيد من الوقت، لكني اعتقد أن أفضل استعداد لبطولة أمم افريقيا 2017 سيكون هو خوض بطولة 2015".

وكان المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حسم اليوم الثلاثاء قراره النهائي بشأن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي من المقرر إقامتها العام القادم فى الفترة من 17 يناير إلى 8 فبراير المقبلين، وقرر سحب التنظيم من المغرب، وذلك بعد أن رفضت المغرب بشكل رسمى استضافتها وتمسكها بتأجيلها بسبب فيروس "إيبولا" الذي ينتشر في ربوع الدول الأفريقية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيان له على موقعه الرسمي أن المغرب باتت غير مؤهلة للمشاركة في البطولة المقبلة، وأن الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة، ستقاما في موعدهما المحدد.

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