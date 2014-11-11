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السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ مدرب الزمالك يختار لاعب الأهلي

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السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ مدرب الزمالك يختار لاعب الأهلي السولية VS تريزيجيه.. من يلعب أمام السنغال؟ مدرب الزمالك يختار لاعب الأهلي

عمرو السولية VS محمود حسن "تريزيجيه" من يلعب في تشكيل منتخب الأساسي في مواجهة السنغال المصيرية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015؟

ربما يتفق الكثيرون على أن إبراهيم صلاح ومحمد النني أصحاب الأدوار الدفاعية قد يحتفظان بموقعهما في تشكيل الأساسي، لتبقى المعضلة أمام شوقي غريب هل يلعب برباعي يمتلك نزعة هجومية أم يضيف لاعب وسط ثالث مع ثلاثي في الهجوم.

عمرو السولية ربما لن يجد سهولة في الاحتفاظ بمكان أساسي في التشكيل بعد أن لعب مباراتي بوتسوانا إذ أن المنافسة على هذا المركز باتت قوية.

ربما أكثر هؤلاء اللاعبين هو محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي والذي فرض نفسه على منتخب مصر بعد أداء رائع مع الفريق الأحمر منذ انطلاق مباريات الدوري.

والآن جاء الدور على استطلاع رأي الجهاز الفني للزمالك، بعد الإسماعيلي والأهلي.

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وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك لـFilGoal.com: "تريزيجيه يقوم بالعديد من المهام، فهو من اللاعبين الذين يجيدون في أكثر من مركز".

ويجيد نجم الأهلي الشاب اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع سواء المتقدم أو المتأخر، كما يجيد اللعب تحت رأس الحربة.

وأضاف نجم الزمالك في التسعينات "تريزيجيه سريع وخفيف الحركة ويمتلك لياقة جيدة، فضلا عن مستواه المبهر في المباريات الأخيرة".

وأوضح "كل هذه العوامل ستعطيه دفعة قوية لتقديم أداء جيد أمام السنغال، ولذلك أفضله عن السولية الذي يجيد المهام الدفاعية أكثر وهو مالا نحتاجه أمام السنغال لأننا نبحث عن الفوز فقط لا غير".

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