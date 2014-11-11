أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قرار جمهوري بالموافقة على تمويل بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين لخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ

Google+ Print
قرار جمهوري بالموافقة على تمويل بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين لخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ قرار جمهوري بالموافقة على تمويل بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين لخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ

الرئيس عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا اليوم الثلاثاء ، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية العربية وبين كل من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، سيقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الاوروبي قرضاً بمبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الأوروبي منحة بمبلغ 15 مليون يورو، لتنفيذ مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ.
> وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ يهدف إلى إنشاء محطات معالجة مياه صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى إجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، كما يهدف المشروع إلى تركيب شبكات للصرف الصحي، وإنشاء محطات رفع بمحافظة كفر الشيخ، حيث تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع، طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الأوروبيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي