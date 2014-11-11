قرار جمهوري بالموافقة على تمويل بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين لخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا اليوم الثلاثاء ، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين كل من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، سيقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الاوروبي قرضاً بمبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الأوروبي منحة بمبلغ 15 مليون يورو، لتنفيذ مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ.

> وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ يهدف إلى إنشاء محطات معالجة مياه صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى إجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، كما يهدف المشروع إلى تركيب شبكات للصرف الصحي، وإنشاء محطات رفع بمحافظة كفر الشيخ، حيث تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع، طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الأوروبيين.