بالفيديو.. روائع الطرب بصوت سماح سعيد في حفل ساقية الصاوي

أحيت المطربة سماح سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، حفلا غنائيا قدمت خلاله مجموعة من أغنياتها الخاصة، وعددا من روائع الطرب الأصيل، لكل من عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، وديع الصافي.

وأعربت “سماح” عن سعادتها بإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي، التي تعد مركزا لإثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر، لافتة إلي أنها تستعد حاليا لتصوير أغنية جديدة بعنوان “بشويش” لطرحها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنانة سماح سعيد بدأت الغناء في سن مبكرة، بأداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ثم التحقت بالفرقة القومية للموسيقى العربية، وبعدها انضمت إلى فريق جيليانا بقيادة فنان الجيل حميد الشاعري.

وبعد مرحلة “جيليانا”، التي تمثل البدايات، انتقلت سماح إلى مرحلة جديدة، حيث تعاقدت مع شركة روتانا، وأصدرت أول ألبوم لها باسم “فرح ودموع “، كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية.

المراسل: احمد دياب