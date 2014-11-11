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تونس تخسر جهود المساكني وخليفة قبل مواجهتي بوتسوانا ومصر

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تونس تخسر جهود المساكني وخليفة قبل مواجهتي بوتسوانا ومصر تونس تخسر جهود المساكني وخليفة قبل مواجهتي بوتسوانا ومصر

/ أ ش أ / أعلن الإتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تخلف اللاعبين صابر خليفة ويوسف المساكني عن رحلة منتخب البلاد إلى بوتسوانا لخوض لقاء الجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2015.

وأوضح الاتحاد بموقعه على الانترنت أن لاعب النادي الأفريقي خليفة سيغيب عن مباراتي بوتسوانا ومصر الأسبوع المقبل إثر تعرضه للإصابة في ساقه خلال مباراة الأفريقي مع شبيبة القيروان في الدوري المحلي يوم اول أمس الأحد، حيث سيحتاج اللاعب للراحة لمدة عشرة أيام.

كما سيخضع لاعب لخويا القطري المساكني للمتابعة الطبية بعد شعوره بآلام خلال تدريبات . وبذلك ينضم المساكني وخليفة إلى لاعب بوردو الفرنسي وهبي الخزري الذي سيغيب عن مباراة بوتسوانا للإيقاف لحصوله على إنذارين.

وضمت بعثة المنتخب التونسي إلى جابورون اليوم 24 لاعبا تحت قيادة المدرب البلجيكي جورج ليكينس، وتواجه تونس منتخب بوتسوانا يوم الجمعة المقبل.

وتتصدر تونس ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية برصيد عشر نقاط متقدمة على السنغال صاحبة المركز الثاني برصيد سبع نقاط ومصر الثالثة برصيد ست نقاط، بينما يتذيل منتخب بوتسوانا ترتيب المجموعة بدون رصيد.

ويختتم منتخب نسور قرطاج مشوار التصفيات في الجولة السادسة بملاقاة المنتخب المصري في مدينة المنستير في 19 من الشهر الجاري.

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فيديو اليوم السابع

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