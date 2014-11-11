أسر شهداء السويس يدينون حرق سيارات عائلة رئيس مباحث التهرب الضريبي

أصدر أسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس بيان، مساء اليوم الثلاثاء، يعلنون خلالها ادانتهم لحادث استهداف حرق وتدمير 3 سيارات يملكها الرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريبي بمديرية أمن السويس، هو وعائلته منذ 3 أيام أمام منزله بمنطقة السلام من قبل مجهولين.

وأضاف البيان الذى حمل توقيع على الجنيدي المتحدث باسم أسر الشهداء، أنهم يدينون العنف بكافة صوره وأشكاله ومع الدولة المصرية وانهم ليسوا فى خصومه مع احد سواء كان متهم سابقا فى قتل الشهداء وضد التعدي على المنشىة الخاصة أو العامة.

وتابع البيان، أنهم يطالبون الحكومة بالقضاء على الارهاب والوقوف بشكل صارم وقوي ضد استهداف المنشىة العامة والخاصة وترويع الأمنين.