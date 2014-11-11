قرار جمهوري بإنشاء “صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري”

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنشاء “صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري” يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الغرض من إنشاء الصندوق هو دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل، ما يساهم في التوسع في دعم هؤلاء المواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من القرض الممنوح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لهذا الغرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مقر الصندوق سيكون بمحافظة الجيزة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.