أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البعثة الأممية في ليبيا: لقاؤنا برئيس المؤتمر الوطني في طرابلس كان مثمرا

Google+ Print
البعثة الأممية في ليبيا: لقاؤنا برئيس المؤتمر الوطني في طرابلس كان مثمرا البعثة الأممية في ليبيا: لقاؤنا برئيس المؤتمر الوطني في طرابلس كان مثمرا

 

برناردينو ليون

قال برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماع جمعه برئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، إن الاجتماع كان “مثمراً وتميز بالصراحة والشفافية حيث تم التباحث في الأفكار التي طرحت بتعمق”، بحسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ليون وصالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، اليوم، بمقر المؤتمر، عقب اللقاء الذي ضم ليون ورئيس المؤتمر الوطني العام.

من جانبه قال المخزوم، إن “بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أكدت خلال لقاء رئيسها برنادينو ليون مع رئيس المؤتمر الوطني العام أنها تحترم الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا” والقاضي بطلان الانتخابات التي أسفرت عن مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق).

وأضاف المخزوم أن “البعثة زارت المؤتمر للتواصل معه باعتباره السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري التي أكده الحكم الصادر عن المحكمة العليا”.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس (غرب)، الخميس الماضي، بعدم دستورية قرارات “لجنة فبراير” بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني “بطلان انتخابات البرلمان” المنعقد بطبرق (شرق).
> وتابع المخزوم أن “بعثة الأمم المتحدة ستتقدم بحوار وطني خلال الأيام القادمة تحدد فيه الأطراف المشاركة بحيث يكون حوارا شاملا ليساعد على المرور إلى المرحلة الدائمة وهي مرحلة الدستور”.

ومضى بالقول إن “البعثة ستعرض خلال الأيام القادمة رؤية شاملة لحوار غدامس والأطراف المشاركة فيه”.

وذكر النائب الثاني أن “المؤتمر الوطني العام يرحب بالحوار ولا يرى مانعا من أن يكون الحوار بإشراف الأمم المتحدة وبرعاية دولية حتى يكون مرضيا لجميع الأطراف”.

ويقود ليون جهوداً للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق (شرق)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر الماضي في مدينة غدامس غربي ليبيا، فيما جرت في 12 أكتوبر الماضي جولة ثانية بالعاصمة طرابلس (غرب).

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا