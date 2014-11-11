مقتل 16 مسلحا من “داعش” بقصف استهدف أوكار التنظيم شمال العراق

أفاد مصدر عسكري عراقي في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، أن 16 مسلحًا من تنظيم “داعش” قتلوا ودمرت ثلاثة أوكار تابعة للتنظيم بقصف شنته كتيبة دبابات “ابرامز” وبمساندة من قوات الحشد الشعبي شمال العراق.

وقال المصدر ـ الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح خاص لقناة “السومرية نيوز”، مساء اليوم، إن كتيبة دبابات ابرامز التابعة للواء 34 ودبابات الحشد الشعبي دمرت ثلاثة أوكار تابعة لتنظيم داعش في منطقة سيد غريب شمال قضاء بلد.

> وما تزال بعض مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات عسكرية، وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى بالكامل منذ 10 يونيو الماضي، كما لم تكن محافظة الأنبار بمعزل عن تلك الأحداث، إذ تشهد أيضا عمليات لقتال مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.

أ ش أ