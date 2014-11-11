ريال مدريد يتدرب بـ6 لاعبين فقط

(إفي): قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني اليوم مرانا شارك فيه ستة فقط من لاعبي الفريق الأول، في ظل غياب 14 لاعبا استدعوا لمنتخبات بلادهم لخوض المبارايات الدولية.

ويغيب عن الريال كل من الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي جيمس رودريجز والبرتغاليان بيبي وكريستيانو رونالدو والألمانيان سامي خضيرة وتوني كروس والفرنسيان رفائيل فاران وكريم بنزيمة والإسبان سرخيو راموس وإيكر كاسياس وإيسكو ألاركون والمكسيكي خابيير "تشيتشاريتو" هرنانديز والكوستاريكي كيلور نافاس.

ولم يشارك في المران من لاعبي الفريق الأول سوى ألبارو أربيلوا وناتشو فرناندز وخيسيه رودريجز والحارس فرناندو باتشيكو البرتغالي فابيو كوينتراو والبرازيلي مارسيلو.

وتدرب كل من داني كارباخال وآسيير اياراميندي في صالة الألعاب الرياضية حيث يعانيان من مشاكل بدنية ويسعيان للتعافي واللحاق بمواجهة الجولة الثانية عشر بالليجا أمام إيبار.