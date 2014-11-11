وزير الثقافه يفتتح مركز محمود سعيد للمتاحف بعد توقفه 4 سنوات

افتتح الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، بعد توقف دام ما يقرب من 4 سنوات، لتطويره بأحدث التقنيات المتحفية والعالمية.

ويضم المركز، متحف محمود سعيد ومتحف سيف وأدهم وانلي ومتحف الفن الحديث وقاعتي للعروض المتحفيه المتميزه لسيف وأدهم وانلي .

وأثناء الإفتتاح أكد المحافظ، على أهمية هذا الافتتاح، ويعد بمثابه رساله ردع ضد الإرهاب حيث شهدت محافظه الإسكندريه عده إفتتاحات سابقه منها إفتتاح قصر ثقافة الشاطبي ومتحف المجوهرات ومهرجان الإسكندريه السينمائي ومهرجان الإسكندرية للأغنيه كل ذلك يعد رسائل ضد الإرهاب ودليل على ان الإسكندريه مناره وعاصمه للثقافه كما سيسهم ذلك في تشجيع السياحه وعوده المحافظة إلى سابق عهدها عروس للبحر الأبيض المتوسط.

وحضر الافتتاح، الدكتور أحمد عبد الغني رئيس قطاع الفنون التشكيلية و الاستاذ أحمد عبد الفتاح رئيس الإداره المركزيه للمتاحف و عدد من الساده الفنانين والإعلاميين.