شائعات الوفاة: مبارك فى المرتبة الأولى والبغدادى «الوصيف» ..والزعيم:«لما أموت هعرفكم»

كتب : أحمد أشرف

الشائعات فى عالم الصحافة مثلها مثل الماء والهواء، وكانت شائعات الوفيات الأكثر تداولا فى الفترة الماضية، فمن الممكن أن تستيقظ يوميًا على خبر وفاة شخص ثم ترى خبر آخر نقلًا عن الشخص وعن حياته ومايسعى إليه، وكأن هؤلاء الأشخاص بـ 7 أرواح.

خليفة داعش.. الوافد الجديد

تداولت وكالات الأنباء العربية والدولية، 5 أخبار موت خليفة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، ولا يزال حيا في انتظار خبر جديد حول مصرعه.

كانت المرة الأولى التي تعلن مواقع الأخبار العالمية فيها عن مقتل البغدادي قبل أن يتم إعلان تنظيم “داعش” فى فبراير 2014.

عندما كان البغدادي حينها أميرا لتنظيم يسمى العراق الإسلامية قبل أن تتم السيطرة علي المحافظات العراقية، أفادت مصادر أمنية عراقية بوجود جثة من بين قتلى تنظيم داعش يشتبه بأنها لقائد التنظيم أبو بكر البغدادي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية.

وفى يوليو 2014ـ كشفت السومرية نيوز، أن “أنباء تفيد بإصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في القصف الجوي الذي نفذته القوات العراقية على مدينة القائم قرب الحدود السورية غربي الأنبار”، مشيرة إلى أن القصف قد أودى بحياة كبار قادة التنظيم ومن بينهم الخليفة المزعوم أبوبكر البغدادي.

وفى سبتمبر 2014 ،تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة قالوا إنها لزعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، أبو بكر البغدادي بعد “مقتله” في إحدى الغارات الأمريكية على معاقل التنظيم بالعراق وسوريا حسب قولهم.

وفى 8 نوفمبر 2014، أكدت مصادر عشائرية لقناة العربية، إصابة زعيم داعش أبو بكر البغدادي بجروح خطيرة ومقتل عدد من قيادات التنظيم من جراء ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في مدينة القائم الحدودية.

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

يتربع على عرش قائمة شائعات الوفاة، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فمنذ أن قامت ثورة يناير وحتى الآن وتعد هى الشائعة الأكثر تداولا، ورصدتONA،عشر مرات وفاة و5 غيبوبة و4 توقف فى القلب”.

الزعيم : «لما أموت هعرفكم»

عادل إمام يأتى فى المرتبة الثالثة فمع كل فترة تظهر شائعة موت الفنان الكوميدى الشهير، يسخر الفنان الكوميدى منها. وقال فى آخر مرة أشيع خبر وفاته: “والله العظيم أنا زى الفل وزهقت من كتر الإشاعات اللى بتقول أنى مت، وأنهى حديثه مازحا: “أنا لما أموت هبقى أعرفكم بنفسى”.

شائعة وفاة الشحرورة تفقد بريقها

يبدو أن شائعة وفاة صباح فقدت رونقها وتعامل البعض معها على أنها شئ عادي، خصوصا أنها تكررت كثيرا من قبل بل إنه لا يمر عام واحد دون تردد تلك الشائعة أكثر من مرة مما جعلها شيئا عاديا حتى إن مدير أعمالها جوزيف أبدى استياءه من تكرار ذلك الأمر قائلا إنه لم يعد لديه سوى نفي تلك الشائعة.