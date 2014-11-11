بالصور.. وفد الفيوم يستعد للانتخابات مطالبًا بفصل الأعضاء الغير ملتزمين حزبيًا

عقدت لجنة حزب الوفد بالفيوم برئاسة الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة، اجتماعًا مساء الثلاثاء، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة .

واستعرض الحاضرون، الأسماء المرشحة فى مراكز المحافظة ومدينة الفيوم وأكدوا على أهمية خوض المعركة الانتخابية القادمة بمرشحين يحققون لحزب الوفد مركزا متقدما بين الأحزاب فى الفيوم بما يتوافق مع مكانة وتاريخ حزب الوفد .

وشدد المجتمعون، على أهمية التحالف مع الأحزاب والتنسيق فيما بينها فى هذه المعركة والاستحقاق الانتخابى بما يتوافق مع تطلعات الحزب ، وفى انتخابات المحليات وأن يمتد التحالف إلى مواجهة المسئولين التنفيذيين بالمشاكل التى تواجه المواطن فى المحافظة .

وأكد الدكتور صابر عطا، على أهمية إعادة ترتيب اللجان الفرعية فى المراكز وفى اللجنة العامة وإيجاد آلية لاستبعاد العناصر غير الفاعلة والتى غابت عن أداء دورها فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر .

وشدد كارم علوانى سكرتير مساعد اللجنة، على فصل أعضاء الحزب الغير ملتزمين حزبيا فلا يعقل أن يكون هناك مرشحا وفديا ويخوض الانتخابات مستقلا أو على قائمة حزب أخر .

واستعرض عوض محمد عوض سكرتير عام اللجنة، ما اتفق عليه اجتماع سكرتيروا عموم الأحزاب بالمحافظة من ضرورة عقد مؤتمرات فى انحاء المحافظة تحت عنوان “لا للإرهاب” .