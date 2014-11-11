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تجهيز عيادة طبية بكلية التربية فى جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر‎

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تجهيز عيادة طبية بكلية التربية فى جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر‎ تجهيز عيادة طبية بكلية التربية فى جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر‎

قام الدكتور ياسر مغربي مدير عام الخدمات الطبية بجامعة جنوب الوادي، بجولة بالمدينة الجامعية بالغردقة بصفته عضو في لجنة متابعة المدن الجامعية، حيث تم الوقوف على حالة المطاعم من حالة النظافة العامة وجودة الأطعمة المقدمة، وتم التأكد من تلافي جميع الملاحظات التي أبدتها اللجنة في الزيارات السابقة، كما تم الاستماع إلى انطباعات الطلبة والطالبات عن مستوى الأطعمة المقدمة.

وكان الانطباع، إيجابي إلى حد كبير كما تم خلال الزيارة تجهيز العيادة الطبية بالمدينة الجامعية والتي ستعمل لأول مرة هذا العام لتقديم الرعاية الطبية لطلاب المدينة في الفترة المسائية.

وعلي جانب آخر تم استكمال إجراءات الكشف الطبي علي الطلاب الجدد المحولين إلى كلية التربية بالغردقة كما تم متابعة بعض الحالات الصحية لبعض طلاب الكلية من الأمراض المزمنة ومنها طالبة يتم علاجها من الذئبة الحمراء وطالب يتم علاجه من الأورام وذلك حتى يتم علاجهم على نفقة الجامعة.

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