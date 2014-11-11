براءة 4 أشخاص من الانتماء لجماعة الإخوان بأسيوط‎

قضت محكمة جنايات أسيوط، ببراءة كلا من محمود محمد سنوسي خليل ومحمد فتحي شبيب حامد وهيثم عبدالمنعم سليمان محمد وعبدالرحمن عبدالباري عبدالكريم ومحمد عبدالرحمن عبدالباري، وذلك في القضية 3992 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط، والمتهمون بالانتماء إلي جماعة الإخوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ .

كانت النيابة العامة وجهت الى المتهمون الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الهدف منها تعطيل احكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها .