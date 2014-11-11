بالصور..عراك بالأيدي بين طلاب “فتح” و”حماس” في جامعة بيرزيت

شهد حرم جامعة بيرزيت، عصر أمس الاثنين، عراك بالأيدي وتراشق بالحجارة، بين عناصر من الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة حماس، وحركة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابية لحركة فتح، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف الجهتين.

ومن جانبة قال القيادي في الكتلة الإسلامية محمد القدومي فى تصريحات صحفية، إن إثنين من قيادات الشبيبة اعتدوا على إحدى طالبات الكتلة الإسلامية حينما حاولت منعهم من تخريب نشاط فني للكتلة من أجل تفعيل قضية الأسرى، وقاموا بتمزيق بعض الصور، ما أدى إلى وقوع عراك بالأيدي بين طلاب الكتلة وطلاب الشبيبة.

واتهم القدومي طلابًا من الشبيبة وعناصر من الأجهزة الأمنية بتهديد أبناء الكتلة الإسلامية بحظر الكتلة واعتقال كوادرها، مشيرًا إلى أن طلاب الكتلة انسحبوا من المكان لفسح المجال أمام أمن الجامعة لحل المشكلة، على حد تعبيره.

من جانبه، قال القيادي في حركة الشبيبة هيم أبو رضوان، في حديث لـ وطن للأنباء، إن “الكتلة الإسلامية تحاول خلق مشاكل وإحداث بلبلة”، موضحًا أنه قام، صباح الاثنين، بمحاولة تعليق صورة لأحد الأسرى في معرض فني للأسرى تقيمه الكتلة، وتم منعه وشتمه من قبل إحدى طالبات الكتلة”.

واتهم أبو رضوان عناصر من الكتلة بفصل التيار الكهربائي عن نشاط لمجلس الطلبة في الجامعة، وقام عدد آخر من عناصر الكتلة بالاعتداء على أحد كوادر الشبيب بأدوات حادة مما أدى لإصابته إصابة طفيفة.

وأشار إلى أن الكتلة لم تسمح للأمن بحل المشكلة، بل حدث عراك بالأيدي ورشق بالحجارة أدى إلى إصابة عدد من طلبة الجامعة بإصابات طفيفة، موكداً على أن الشبيبة تسعى لإيجاد اجواء من الوحدة في الجامعة، وأنه يرفض تحويل الجامعة من قبل الكتلة إلى غزة أخرى.

وحاولت وطن للأنباء الاتصال بعميد شؤون الطلبة في جامعة محمد الأحمد، للاستفسار حول المشكلة، ولم تتمكن من ذلك.