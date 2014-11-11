ضبط شخصين أثناء محاولتهم سرقة كوابل الصرف الصحي بالأقصر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طيبة، ، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين حال قيامهما بسرقة كابل من مشروع الصرف بالزينية قبلي بدائرة المركز شمال الأقصر.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر، إخطارا من الرائد أحمد عبد القادر رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، يفيد تمكن النقباء أحمد شيحة ومحمد الشايب وأحمد حسين والملازم أول عمر النجار من ضبط المدعو خضر.م. ن، 19 سنة، عاطل، ومقيم الزينية قبلي ومجاهد.ح.ع، 21 سنة، عاطل مقيم النمسا بمركز إسنا، حال قيامهم بسرقة كابل 3 أطراف بطول 200 متر من مشروع الصرف بالزينية قبلي بدائرة المركز شمال المحافظة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 1640 جنح مركز شرطة طيبة لسنة 2014، وجارٍ العرض على النيابة.