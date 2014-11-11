بالفيديو.. داعية ردًا على فتوى «ميزو»: «أنت متخلف وبعض أحكام الشريعة لا يجوز تطبيقها الآن»

قال الشيخ أحمد التركي، ردًا على ماقاله الشيخ محمد عبد الله نصر “الشهير بخطيب التحرير”، “بأن الزنا حلال” ، إن بعض أحكام الشريعة الإسلامية جائت لتعالج بعض أخطاء الإنسانية فى وقت من الأوقات ولا يجوز تطبيقها فى الوقت الحاضر.

وأضاف تركى، خلال حواره مع برنامج الحياة الان الذي يقدمه الإعلامي شريف بركات، أنه لم يكن هناك هناك رق فى عصر غزوات الرسول محمد “ص”، ووصف تركى “خطيب التحرير” بعد فتواه بـ”المتخلف”.

يذكر، أن الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير بـ”ميزو”، أنه لا يجب أن تختزل حرمة الزنا، بمجرد فكرة اختلاط الأنساب، موضحا أن الزنا هو: “أن يقوم رجل مرتبط بزوجته، أو زوجة مرتبطة بزوجها بممارسة الفاحشة”، مؤكدا أنها تدخل تحت بند “البغاء” وليس “الزنا”، بحد تعبيره.

وقال ميزو، خلال حواره في برنامج “أسرار من تحت الكوبري” مع الإعلامي طوني خليفة، إن قانون الزوجية سائر في كل الكون، ممثلًا لما يقول بـ”الشمس والقمر، وليل ونهار، وسماء وأرض، والكهرباء بقطبيها سالب وآخر موجب، وكذلك الأنثى والذكر”.

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