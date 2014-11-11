«النور»: «عنتيل الغربية» ليس عضوًا بالحزب.. وبكار: سنقاضي من شهروا بنا

قال أحمد القطان، أمين حزب النور في محافظة الغربية، إن المواطن، «المنسوب إليه أفعال مشينة تخالف المبادىء والقيم الإسلامية والإنسانية العامة» بممارسته الجنس مع سيدات، ليس عضوًا في الحزب.

وجاءت تصريحات القطان على خلفية ما ذكرته تقارير إخبارية عن تداول فيديوهات منسوبة لهذا المواطن، الذي قالت صحف إنه أمين للحزب في مدينة السنطة، وأظهرت ممارسته «الرذيلة» مع 12 سيدة.

وأكد القطان أن الشخص الموجود بالفيديوهات «لا ينتمي لحزب النور، فضلا عن عدم مشاركته في أي نشاط أو مسؤولية في الحزب»، مُضيفا «نؤكد على أن حزب النور فصيل مكون من أبناء هذا الوطن يهدف إلى النهوض بالبلاد، فليس من مصلحة أي أحد يحب هذا البلد أن يشوه صورته وينسب إليه مثل هذه الأفعال المشينة ظلمًا وزورًا».

وأضاف أمين الحزب في الغربية: «نؤكد على أنه ليس هناك أي أحد فوق القانون وأن كل من خالف أو أخطأ فعلى الجهات المختصة أن تعاقبه بما يستحق».

وفي نفس السياق، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، في حسابه على «تويتر»، إن الحزب يعتزم اتخاذ بدء اتخاذ إجراءات قانونية، الأربعاء، لـ«مقاضاة المواقع الإلكترونية الإعلامية التي تعمدت التشهير بنا في قضية الغربية...تحملوا مسؤولية استهتاركم».